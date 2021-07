Cruzy Église Sainte-Eulalie Cruzy, Hérault Visite libre Église Sainte-Eulalie Cruzy Catégories d’évènement: Cruzy

La construction est réalisée entre le XIIe et le XVe siècle. Elle porte le nom de Sainte-Eulalie-de-Mérida, jeune chrétienne de douze ans, persécutée par Dioclétien. Au XIIe siècle, une église romane est édifiée avec trois nefs en plein cintre. Aux XIIIe et XIVe siècles, elle est agrandie et élevée à 20 mètres sous voûte en style gothique. Au XVe siècle, elle est fortifiée avec mâchicoulis, tourelles crénelées et meurtrières. Au XVIe siècle, trois chapelles sont construites entre les contreforts Sud et sous les mâchicoulis devenus inutiles. L’échauguette crénelée date du XVe siècle. L’intérieur est très représentatif du gothique méridional. Les vitraux sont du XVe siècle. Lors de ces Journées, découvrez en visite libre l’église de Cruzy. Visite libre de l’église Sainte-Eulalie. Église Sainte-Eulalie 6 rue de la poste, 34310 Cruzy Cruzy Hérault

