Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Fondée au IXe siècle, l’ancienne abbatiale bénédictine de Figeac est le point de départ de l’histoire de la ville. Reconstruite à partir de la fin du XIe siècle en style roman, elle témoigne, par la diversité de ses styles architecturaux, du dynamisme de la construction médiévale figeacoise. Restaurée après les guerres de Religion, elle a reçu au XIXe siècle un décor remarquable, notamment un riche ensemble de vitraux historiés.

Visite suspendue pendant les offices

Église Saint-Sauveur place de la Raison, 46100 Figeac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

