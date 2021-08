Gigouzac Église Saint-Pierre-ès-Liens Gigouzac, Lot Visite libre Église Saint-Pierre-ès-Liens Gigouzac Catégories d’évènement: Gigouzac

Période historique XIIe siècle et XVIIe siècle. Église édifiée à partir du XIIe siècle (la tour et une partie de la nef ), puis agrandie au XIVe siècle. Retable en noyer du XVIIe siècle attribué aux ateliers Tournié. Visite libre. Église Saint-Pierre-ès-Liens Le Bourg, 46150 Gigouzac Gigouzac Lot

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

