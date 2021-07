Visite libre Église Saint-Pierre, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Gourdon.

Église de style gothique languedocien des XIVe – XVIe siècles Riche décoration intérieure : * XVIe siècle : litres funéraires armoriées * fin XVIIe siècle : figures et panneaux sculptés dorés polychromes de l’atelier Tournié de Gourdon * début XIXe siècle : autel du Saint-Sacrement, retable, chaire à prêcher, tableaux, tous restaurés * 2018 : création d’un ambon néo-classique en bois doré polychrome, orné de panneaux Saint Pierre et Saint Paul attribués aux Tournié (XVIIe s.) * Orgues : buffet du XVIIe siècle, instrument du XIXe siècle entièrement restauré en 1979-1987 * Riche harmonie de vitraux et de vitreries des XIVe (enfance du Christ), XVe (grande rosace du Jugement dernier), XVIIe (Jean Rey) et XXe siècles (Francis Chigot et atelier de Limoges) Circuit piétonnier et circuit de Compostelle fléchés.

Prévoir une paire de jumelles pour admirer les détails des vitraux

Visite libre de l’édifice gothique du XVIe siècle et de son décor des XVIIe et XIXe siècles.

Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 46300 Gourdon



