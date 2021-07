Varen Église Saint-Pierre Tarn-et-Garonne, Varen Visite libre Église Saint-Pierre Varen Catégories d’évènement: Tarn-et-Garonne

Varen

Visite libre Église Saint-Pierre, 18 septembre 2021, Varen. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Pierre

Construite à partir de 1050 par l’abbaye bénédictine d’Aurillac, l’église Saint-Pierre de Varen est typique des églises de pèlerinage par ses proportions et son plan. À l’intérieur, les chapiteaux exceptionnels se trouvent autour de l’autel et sur les murs du chevet (derrière l’autel). On peut retrouver des vestiges d’une petite église paroissiale construite pour la communauté paysanne contre le mur Nord de l’église. Des arcs-boutants viennent complétés cet édifice imposant, afin de contrebuter la nef de l’église, après l’incendie du cloître. N’hésitez pas à associer cette visite à celle du château de Doyenné, à celle de l’église Saint-Vincent (située sur la route de Najac) et à celle de l’église d’Arnac, toutes trois également gratuites. Construite à partir de 1050 par l’abbaye bénédictine d’Aurillac, l’église Saint-Pierre de Varen est typique des églises de pèlerinage par ses proportions et son plan. Église Saint-Pierre Le bourg, 82330 Varen Varen Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Tarn-et-Garonne, Varen Autres Lieu Église Saint-Pierre Adresse Le bourg, 82330 Varen Ville Varen lieuville Église Saint-Pierre Varen