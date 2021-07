Assignan Église Saint-Pierre Assignan, Hérault Visite libre Église Saint-Pierre Assignan Catégories d’évènement: Assignan

Hérault

Visite libre Église Saint-Pierre, 18 septembre 2021, Assignan. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Pierre

L’église paroissiale Saint-Pierre est une construction du XVIIe siècle (1604), avec une nef à trois travées, couverte d’un berceau plein cintre. La clé de voûte date de 1701. Elle est ouverte exceptionnellement pour les Journées du patrimoine. Infos pratiques : Mairie d’Assignan 34360 – Assignan [[mairie.assignan@wanadoo.fr](mailto:mairie.assignan@wanadoo.fr)](mailto:mairie.assignan@wanadoo.fr) 04 67 38 04 44 Visite libre de l’église Saint-Pierre d’Assignan. Église Saint-Pierre 34360 Assignan Assignan Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Assignan, Hérault Autres Lieu Église Saint-Pierre Adresse 34360 Assignan Ville Assignan lieuville Église Saint-Pierre Assignan