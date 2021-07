Beaucaire Église Saint-Paul Beaucaire, Gard Visite libre Église Saint-Paul Beaucaire Catégories d’évènement: Beaucaire

Gard

Visite libre Église Saint-Paul, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Beaucaire. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Paul

Ancienne chapelle du couvent des moines Cordeliers établis ici depuis le milieu du XIVe siècle. L’édifice est enchâssé dès le XVIIe siècle dans une suite de maisons bâties par les frères Cordeliers eux-mêmes. Remeublée après la Révolution française, l’église conserve de nombreux objets mobiliers provenant d’églises ou de couvents de la région. Seuls cinq œuvres ont été spécialement réalisées pour ce monument par le peintre arlésien Jacques Réattu (1760-1833) et son élève Augustin Aubert au XIXe siècle. Elle est classée au titre des Monuments historiques le 02 février 2005. Ouverture proposée par la Confrérie de sainte Marie-Madeleine. Ancienne chapelle du couvent des moines Cordeliers établis depuis le milieu du XIVe siècle. L’édifice est enchâssé dès le XVIIe siècle dans une suite de maisons bâties par les frères Cordeliers. Église Saint-Paul Impasse Saint-Paul, 30300 Beaucaire Beaucaire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beaucaire, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Paul Adresse Impasse Saint-Paul, 30300 Beaucaire Ville Beaucaire lieuville Église Saint-Paul Beaucaire