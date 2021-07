Saint-Perdoux Église Saint-Pardulphe Lot, Saint-Perdoux Visite libre Église Saint-Pardulphe Saint-Perdoux Catégories d’évènement: Lot

L’église romane Saint-Pardulphe avec ses vestiges d’architecture civile et militaire du Moyen-Age peut être datée du XIe siècle. L’intérieur de l’église a été entièrement rénové. L’église renferme un intéressant décor sculpté de la fin du XIe et du XIIe siècle. L’édifice roman adopte un plan simple formé d’une abside semi-circulaire, dite en cul de four, prolongée par une nef composée de quatre travées, surmontée d’un clocher à l’allure défensive et complétée au XVIIe siècle par deux chapelles latérales. L’église romane du XIe et XIIIe siècle, ancienne possession de l’abbaye de Figeac, se situe au sommet d’un léger promontoire surplombant une petite vallée qui entaille la châtaigneraie. Église Saint-Pardulphe Le Bourg – 46100 Saint-Perdoux Saint-Perdoux Lot

