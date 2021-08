La Ferté-Vidame Église Saint-Nicolas Eure-et-Loir, La Ferté-Vidame Visite libre Église Saint-Nicolas La Ferté-Vidame Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame

Visite libre Église Saint-Nicolas, 18 septembre 2021, La Ferté-Vidame. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Nicolas

Le mémorialiste Louis de Rouvroy de Saint-Simon et sa femme Marie-Gabrielle, ayant vécu à La Ferté-Vidame, furent inhumés dans un caveau au sein de l’église, respectivement en 1743 et 1755, Saint-Simon demanda à ce que les cercueils soient solidement liés. En 1794, des révolutionnaires profanèrent les cercueils pour récupérer les plombs et jetèrent les corps dans une fosse commune. Une plaque est apposée en 1975 à l’occasion du tricentenaire de la naissance du courtisan. L’édifice est classé au titre des monuments historiques. Église Saint-Nicolas Rue du Temple, 28340 La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Sauveloup Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, La Ferté-Vidame Autres Lieu Église Saint-Nicolas Adresse Rue du Temple, 28340 La Ferté-Vidame Ville La Ferté-Vidame lieuville Église Saint-Nicolas La Ferté-Vidame