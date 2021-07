Loze Église Saint-Martin Loze, Tarn-et-Garonne Visite libre Église Saint-Martin Loze Catégories d’évènement: Loze

Tarn-et-Garonne

Visite libre Église Saint-Martin, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Loze. Visite libre

le dimanche 19 septembre à Église Saint-Martin

L’église habituellement fermée sera ouverte pour une visite libre et gratuite. Un rassemblement de voitures anciennes dans le bourg complétera cette journée.

Masque obligatoire pour la visite de l’église

Ouverture exceptionnelle de l’église et rassemblement de voitures anciennes. Église Saint-Martin 82160 Loze Loze Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loze, Tarn-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse 82160 Loze Ville Loze lieuville Église Saint-Martin Loze