Creissan Église Saint-Martin Creissan, Hérault Visite libre Église Saint-Martin Creissan Catégories d’évènement: Creissan

Hérault

Visite libre Église Saint-Martin, 18 septembre 2021, Creissan. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Martin

Église paroissiale du XIIe siècle. Le bâtiment à nef unique comprend une voûte en plein cintre et une abside en cul-de-four. Une croix grecque hospitalière est gravée sur l’un des piliers, attestant la qualité du refuge de ce lieu. Le chœur était occupé par un retable en bois sculpté par Jacques Thomas en 1685, démonté en 1998. Visite libre de l’église Saint-Martin de Creissan. Église Saint-Martin Boulevard Pasteur, 34370 Creissan Creissan Les Pommiers Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Creissan, Hérault Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse Boulevard Pasteur, 34370 Creissan Ville Creissan lieuville Église Saint-Martin Creissan