Pergain-Taillac Église Saint-Martin

Pergain-Taillac

Visite libre Église Saint-Martin, 18 septembre 2021

le samedi 18 septembre à Église Saint-Martin

L’église Saint-Martin se dresse sur la place du village, édifice fort ancien commencé au XIVe siècle et terminé vers 1840 par la construction d’un clocher tour. Un porche daté de 1670 précède l’entrée de l’église où on pénétre par un porche gothique. L’autel est en marbre avec un rétable à colonnes corinthiennes. Des boiseries avec niches, des bustes et statues sont inscrits aux MH. L’église Saint-Martin a été commencée au XIVe siècle. Église Saint-Martin Place de la Mairie, 32700 Pergain-Taillac Pergain-Taillac Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00

Catégories d'évènement: Gers, Pergain-Taillac