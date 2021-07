Cruéjouls Église Saint-Laurent Aveyron, Cruéjouls Visite libre Église Saint-Laurent Cruéjouls Catégories d’évènement: Aveyron

Cruéjouls

Visite libre Église Saint-Laurent, 18 septembre 2021, Cruéjouls. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Laurent

Le clocher peigne est constitué de 4 arcades équipées de 4 cloches. C’est une particularité car seules les basiliques et les cathédrales pouvaient détenir plus de 3 cloches. L’église de Cruéjouls est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques. L’église date du XIIe siècle et s’ouvre par un porche et un portail roman décoré de chapiteaux à entrelacs, alors que la nef est gothique. Église Saint-Laurent 12340 Cruéjouls Cruéjouls Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

