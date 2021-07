Vimenet Église Saint-Julien Aveyron, Vimenet Visite libre Église Saint-Julien Vimenet Catégories d’évènement: Aveyron

Vimenet

Visite libre Église Saint-Julien, 18 septembre 2021, Vimenet.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Vimenet est un ancien village fortifié du XIVe siècle. Aujourd’hui ses remparts encerclent toujours le vieux village. Plusieurs parties de cette église semblent remonter au XIIe siècle. Elle serait bâtie sur l’emplacement de la chapelle d’un château féodal. Son clocher peigne (XIVe s.) servit de donjon et de refuge. De 1866 à 1869 elle fut agrandie entre le choeur et le clocher, par souscription publique. A l’intérieur apparaît une nef romane et un choeur gothique pentagonal (XVe s.). Un retable représente Saint Eutrope, Patron des Tisserands, et Saint Roch invoqué contre la peste et les maladies contagieuses. L’église romane a un clocher à peigne datant du Moyen Âge. Église Saint-Julien 12310 Vimenet Vimenet Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

