du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Jean-de-Larmont

L’église, classée Monument historique, date du XIVe siècle, époque où le village était une Commanderie des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. De style gothique, elle est coiffée d’un clocher octogonal. Rdv à l’église de Larmont 31530 Le Castéra Visite libre de l’église du hameau de Larmont situé dans le village du Castéra. Église Saint-Jean-de-Larmont Larmont, 31530, Le Castéra Le Castera Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

