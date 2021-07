Laissac Église Saint-Félix Aveyron, Laissac Visite libre Église Saint-Félix Laissac Catégories d’évènement: Aveyron

Laissac

Visite libre Église Saint-Félix, 18 septembre 2021, Laissac. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Félix

Eglise gothique A l’intérieur une fresque de Paul Baillaud (artiste Laissagais), datant de 1971, décore l’abside du choeur. Dans l’abside de gauche, les fonds baptismaux, constitués des restes d’une ancienne fontaine publique (Griffoul), qui était autrefois sur la place de l’Église. Une grande peinture a été réalisée en 1980 (Centenaire de l’Église), sur le mur gauche du transept par Paul Baillaud. Vous pouvez également apercevoir la Croix de Boucays, au sommet du Puy-Redon au Sud du village. Elle fut plantée en 1920 et récemment restaurée. Une petite randonnée vous permet de vous approcher (brochure disponible à l’Office de Tourisme). Construite en pierre du Causse, de 1878 à 1880, sur l’emplacement de l’ancienne église. Église Saint-Félix 12310 Laissac Laissac Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Laissac Autres Lieu Église Saint-Félix Adresse 12310 Laissac Ville Laissac lieuville Église Saint-Félix Laissac