L’église Saint-Astier (ancienne église du prieuré Saint-Jean) à Catus. C’est une des rares églises de la fin du XIe siècle conservée, bien que passablement transformée au XVIe siècle. Initialement, son plan à trois nefs charpentées était sans doute limité à l’est par un chevet à trois absides. A l’extérieur, un clocher massif et carré domine les volumes étagés de la nef centrale et des collatéraux. Chacune des nefs est directement éclairée par d’étroites fenêtres. Une porte bouchée, découverte dans le mur nord au niveau de la quatrième travée, semble avoir été la seule communication possible entre l’église et le cloître durant le Moyen Âge.

