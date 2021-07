Visite libre Église Saint-André, 18 septembre 2021, Montels.

Église Saint-André, le samedi 18 septembre à 14:00

Cette église date du XIIe siècle. Elle comprend un clocher-mur ajouré et renferme des peintures murales et sur meubles, elle est aujourd’hui adossée à la mairie. Citée pour la première fois en 1152, elle a dû servir de chapelle castrale et est conforme à la sobriété romane avec son abside semi-circulaire et sa nef simplement couverte en charpente. Au-dessus de la porte se trouve une pierre sculptée représentant un soleil accompagné en pointe d’un croissant et d’une étoile à cinq branches et de deux lunes, représentations symboliques de l’église chrétienne. Au-dessous de ce blason, on aperçoit une pierre circulaire où, de part et d’autre des six rayons d’un chrisme apparaissent l’Alpha et l’Oméga, symbole du Christ ressuscité. Cette sculpture proviendrait peut-être d’un sarcophage du IVe siècle. Vous pourrez la découvrir en visite libre lors de ces Journées du patrimoine.

Église Saint-André 4 rue de la Paix, 34310 Montels Montels Hérault



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00