Extérieur : Portail occidental en plein cintre. Modillons sculptés côté Nord. Croix du parvis de l’église qui daterait des croisades. Intérieur : Vitraux. Ecu de France sur tableau polychrome dans chapelle Sud Visites libres (tableau explicatif à l’intérieur de l’église) Eglise romane (fin 12e siècle) Place de l’église, 85170 Beaufou Beaufou Belleville-sur-Vie Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

