Visite libre église Notre Dame Église paroissiale Saint-Sigismond, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Aime.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

L’église Notre Dame a été agrandie à la fin du XVIIe siècle. Elle présente toutes les caractéristiques de l’art baroque où ors et polychromie mettent en scène l’histoire religieuse. Après le passage des révolutionnaires français, la Savoie n’était alors pas encore française, les restaurations du XIXe siècle apporteront des touches néoclassiques. Les vitraux sont du XXe siècle. L’église abrite, en outre, une ‘‘Vierge allaitant’’ du milieu du XIVe siècle. Visite de l’église dédiée à la Nativité de la Vierge. Église paroissiale Saint-Sigismond Place de l’Église, 73210 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Aime Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

