Figeac Église Notre-Dame-du-Puy Figeac, Lot Visite libre Église Notre-Dame-du-Puy Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Visite libre Église Notre-Dame-du-Puy, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Figeac. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame-du-Puy

Située au sommet d’une colline et dominant la cité, l’église Notre-Dame-du-Puy, était la principale église paroissiale de la ville médiévale. Largement reconstruite après les guerres de Religion, elle présente une large nef unique, dotée à la fin du XVIIe siècle d’un riche décor baroque (retable du maître-autel dédié à l’Assomption de la Vierge) et de nombreuses œuvres d’art.

Visite suspendue pendant les offices

Église paroissiale médiévale, elle a été largement reconstruite en style baroque après les guerres de Religion. Église Notre-Dame-du-Puy 1 rue Victor Delbos, 46100 Figeac Figeac Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Notre-Dame-du-Puy Adresse 1 rue Victor Delbos, 46100 Figeac Ville Figeac lieuville Église Notre-Dame-du-Puy Figeac