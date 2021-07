Babeau-Bouldoux Église Notre-Dame-de-l'Assomption Babeau-Bouldoux, Hérault Visite libre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Babeau-Bouldoux Catégories d’évènement: Babeau-Bouldoux

L’église actuelle de Babeau date du XVIIIe siècle. Elle possède un mobilier d’époque Renaissance provenant de l’abbaye bénédictine de Saint-Chinian. Plusieurs éléments sont remarquables : les stalles à consoles en noyer avec figures humaines et un bas-relief en noyer, avec la représentation de saint Benoit dans la Grotte de Subiaco (MH), la cloche en bronze qui date de 1767, la stalle avec médaillon et le lambris de revêtement (abbés et deux moines de l’ordre de saint Benoît). Visite libre de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Babeau-Bouldoux. Église Notre-Dame-de-l’Assomption 34 rue de l’Église, 34360 Babeau Bouldoux Babeau-Bouldoux La Crousette Hérault

