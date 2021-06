Toulouse Église Notre-Dame-de-la-Dalbade Haute-Garonne, Toulouse Visite libre Église Notre-Dame-de-la-Dalbade Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame-de-la-Dalbade

L’ église attire le regard par son magnifique tympan en céramique, unique àToulouse, illustré en 1878 par le célèbre céramiste Gaston Virebent, qui s’inspire du couronnement de la Vierge du peintre Fra Angelico. L’église Notre-Dame-de-la-Dalbade doit son nom à la blancheur de la chaux qui enduisaient les murs. Église du XVIe siècle. Église Notre-Dame-de-la-Dalbade 34 rue de la Dalbade 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

