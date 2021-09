Laparrouquial Église et salle paroissiale Laparrouquial, Tarn Visite libre Église et salle paroissiale Laparrouquial Catégories d’évènement: Laparrouquial

L’église et la salle paroissiale, où des fresques de Nicolaï Greschny sont peintes, seront exceptionnellement ouvertes le dimanche 19 septembre. Ce sera l’occasion de découvrir l’architecture de cette église de style gothique, ainsi que les fresques de Nicolaï Greschny (peintre du XXe siècle né en Estonie) qui se trouvent dans une salle attenante. Nous en profitons pour vous présenter une exposition photo de la vie passée et présente du village. Visite de l’église et de la salle paroissiale. Église et salle paroissiale 81640 Laparrouquial Laparrouquial Tarn

