Visite libre – Eglise et Galerie Saint-Antoine Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Visite libre – Eglise et Galerie Saint-Antoine Loches, 17 septembre 2022, Loches. Visite libre – Eglise et Galerie Saint-Antoine

Place de Mazerolles Loches Indre-et-Loire

2022-09-17 09:00:00 – 2022-09-18 18:30:00 Loches

Indre-et-Loire Venez admirer les nombreux tableaux de l’église et de la galerie Saint-Antoine dont l’exceptionnel triptyque du XVe siècle de Jean Poyer et les deux « Caravage de Philippe de Béthune ». Journées européennes du patrimoine 2022. Venez admirer les nombreux tableaux de l’église et de la galerie Saint-Antoine dont l’exceptionnel triptyque du XVe siècle de Jean Poyer et les deux « Caravage de Philippe de Béthune ». Venez admirer les nombreux tableaux de l’église et de la galerie Saint-Antoine dont l’exceptionnel triptyque du XVe siècle de Jean Poyer et les deux « Caravage de Philippe de Béthune ». Loches

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Place de Mazerolles Loches Indre-et-Loire Ville Loches lieuville Loches Departement Indre-et-Loire

Loches Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Visite libre – Eglise et Galerie Saint-Antoine Loches 2022-09-17 was last modified: by Visite libre – Eglise et Galerie Saint-Antoine Loches Loches 17 septembre 2022 Place de Mazerolles Loches Indre-et-Loire

Loches Indre-et-Loire