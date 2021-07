Castelnau-de-Mandailles Église du Cambon Aveyron, Castelnau-de-Mandailles Visite libre Église du Cambon Castelnau-de-Mandailles Catégories d’évènement: Aveyron

XIIe siècle, XVe siècle L’église aurait été construite par les moines d’Aubrac, ce qui semble confirmé par la présence de ce monument loin de tout centre important. Cet édifice était sans doute une dépendance de la dômerie d’Aubrac. Il existe, derrière l’église, un bâtiment du XVe siècle ou remanié à cette époque, sorte de prieuré contemporain des constructions d’Aubrac. Le plan de l’église semble remonter au XIIe siècle. L’abside se compose de cinq pans inégaux alternant avec des arcatures. Les absidioles se terminent par un mur droit. Les travées de la nef ont été revoûtées au début du XVe siècle. Les chapelles latérales et le clocher datent de cette époque. Petit campanile sur l’arc triomphal. L’église s’ouvre par quatre portes, toutes du XIIe siècle. Le portail occidental devait être précédé d’un porche. Tous les chapiteaux sont historiés (animaux, personnages, feuillages). Visite de l’église du XIVe siècle. Église du Cambon Le Cambon, 12500 Castelnau-de-Mandailles Castelnau-de-Mandailles Cambon Bas Aveyron

