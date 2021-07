Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Église des Pénitents Blancs Aveyron, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Visite libre Église des Pénitents Blancs Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Catégories d’évènement: Aveyron

Visite libre du retable triptyque du XVIe siècle, chef d'oeuvre de l'art gothique flamboyant en bois sculpté. Église des Pénitents Blancs 12130 Saint-Geniez d'Olt et d'Aubrac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

