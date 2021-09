Rabastens Église de Vertus Rabastens, Tarn Visite libre Église de Vertus Rabastens Catégories d’évènement: Rabastens

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

L’église était restée fermée pendant 46 ans. Depuis 2015, une grande campagne de travaux, menée avec passion par “Les Amis de Vertus”, en partenariat avec la mairie de Rabastens, a permis de la rouvrir au public en 2017. Restauration de vitraux, réouverture d’anciennes chapelles, réfection des voutes, du clocher… Les bénévoles ont été très actifs. L’église possède un retable classé aux monuments historiques. Un livret retraçant l’histoire de l’église de Vertus depuis le Moyen-Âge sera disponible à la vente, au profit des travaux de restauration. Plus d’informations sur [www.lesamisdevertus.fr](http://www.lesamisdevertus.fr)

Entrée libre

Venez visiter l'église Saint Pierre de Vertus et son retable classé aux monuments historiques

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

