Visite libre Église de la Daurade Tarascon-sur-Ariège

Tarascon-sur-Ariège

Visite libre du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

L’église du XIe siècle utilisée jusqu’en 1530 fut ensuite reconstruite au même emplacement au milieu du XVIe siècle. De plan trapézoïdal, les anciens transepts furent incorporés au chœur et une abside pentagonale fut construite. Au XVIIIe siècle, l’édifice fut profondément repris après les dégâts dus aux guerres de religions (église dévastée en 1568, 1582, puis affectée au culte protestant jusqu’en 1599). Le chœur, couvert d’une croisée d’ogives, est suivi d’une nef unique qui se rétrécit vers le nord. La nef est soutenue par trois arcs-doubleaux. L’arc triomphal se lie directement au mur. Entre les arcs, des croisées d’ogives forment la voûte. Les contreforts sont placés uniquement à l’intérieur de la nef, sans saillie extérieure. Le portail d’entrée à deux voussures en arc brisé, refait au XVIIIe siècle, imite ceux du XIIIe siècle. L’église est entièrement lambrissée de noyer. A noter trois retables (maître autel XVIIe siècle. Vierge et Saint-Joseph début XIXe siècle. Peinture de l’école toulousaine.) Les quatre tableaux latéraux du Maître-Autel ont été restaurés en 2017 grâce aux dons recueillis dans le cadre d’une convention tripartite: commune, fondation du Patrimoine et notre association.C’est en déposant deux de ces tableaux qu’a été découvert un ensemble de papier-peint dit ”révolutionnaires” installé vraisemblablement fin 1792 lorsque l’église fut transformée en “Temple de la Raison”. Découvrez l’église de la Daurade grâce à des panneaux explicatifs et une personne présente si nécessaire pour des précisions explicatives. Église de la Daurade Place de la Daurade, 09400, Tarascon-sur-Ariège Tarascon-sur-Ariège Ariège

