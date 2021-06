Visite libre Église de Colonges, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Saint-Clair.

Église de Colonges, le dimanche 19 septembre à 10:00

Église située dans la campagne sur un promontoire dominant un nouveau lotissement. Face à celle-ci se trouve le pittoresque hameau de « Aymès» sur un piton rocheux. Son portail ouvre directement sur le cimetière. L’abside semi-circulaire voûtée en cul de four avec une coupole en brique rouge semble remonter au XIe siècle. La façade qui n’a pas d’ouverture porte un clocher mur terminé par un pignon triangulaire et ajouré d’une baie. Elle est meublée d’un autel en bois polychrome, faux marbre noir du XVIIe siècle en forme de tombeau. Elle possède un tableau avec sainte Marie-Madeleine patronne du lieu et saint Roch guérisseur de la peste et une toile La Vierge et l’Enfant signé Artigue 1847 restaurés en 2015 et un plat de quête remarquable : Le sacrifice d’Abraham.

Église de Colonges Lieu dit Colonges, 82400 Saint-Clair



2021-09-19