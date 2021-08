Saint-Caprais Église Lot, Saint-Caprais Visite libre Église Saint-Caprais Catégories d’évènement: Lot

Saint-Caprais

Visite libre Église, 18 septembre 2021, Saint-Caprais. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église

Église primitive qui date du début du XIe siècle, et est sous le vocable de Saint Caprais, évêque martyr d’Agen (mort en 303 décapité par l’empereur romain Dioclétien pour ne pas avoir voulu se sacrifier aux Dieux de l’empire et avoir soutenu Sainte Foy aujourd’hui vénérée à l’abbaye de Conques en Aveyron). Église primitive qui date du début du XIe siècle. Église Le Bourg, 46250 Saint-Caprais Saint-Caprais Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Caprais Autres Lieu Église Adresse Le Bourg, 46250 Saint-Caprais Ville Saint-Caprais lieuville Église Saint-Caprais