Montgeard Église Haute-Garonne, Montgeard Visite libre Église Montgeard Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montgeard

Visite libre Église, 18 septembre 2021, Montgeard. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Entrée libre en respectant les protocoles sanitaires en vigueur

Visite libre de Notre-Dame-de-l’Assomption, construction de 1522 à 1561.Venez y découvrir son bénitier construit à Pise en marbre de Carrare et ses albâtres anglais. Église Rue des Arcades 31560 Montgeard Montgeard Grande Bourdette Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montgeard Autres Lieu Église Adresse Rue des Arcades 31560 Montgeard Ville Montgeard lieuville Église Montgeard