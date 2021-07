Gaillac-d'Aveyron Église Aveyron, Gaillac-d'Aveyron Visite libre Église Gaillac-d'Aveyron Catégories d’évènement: Aveyron

Gaillac-d'Aveyron

Visite libre Église, 18 septembre 2021, Gaillac-d'Aveyron. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église

Prieuré de Saint Jean Baptiste nommé en 1103 par Adhémar, évêque de Rodez. L’église est en partie romane (bas de la nef) et gothique. Elle renferme un magnifique retable du XVIIe siècle (classé). Visite libre. Église 12310 Gaillac-d’Aveyron Gaillac-d’Aveyron Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Gaillac-d'Aveyron Autres Lieu Église Adresse 12310 Gaillac-d'Aveyron Ville Gaillac-d'Aveyron lieuville Église Gaillac-d'Aveyron