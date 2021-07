Visite libre Écomusée de la vie d’autrefois, 18 septembre 2021, Puisserguier.

Au sein de cette ancienne école des filles construite au XIXe siècle, l’association « Les MémoiRes de Puisserguier» propose la découverte de « Puisserguier au siècle dernier ». On trouve ici l’exposition de plus de 3500 objets. Dans une salle de classe reconstituée, retour à l’école d’autrefois : écriture à la plume Sergent Major et à l’encre violette sur d’anciens pupitres en bois, exposition et historique des outils d’écriture, présentation de tous les objets de l’écolier et du maître… On y découvre la culture et les coutumes de la viticulture (charrette, pressoir, outils…). La visite mène aussi dans les intérieurs d’autrefois et commerces d’antan (épicerie, mercerie, coiffeur, pharmacie…). Enfin on trouve là un hommage aux pompiers. A disposition, photos, cartes postales, documents anciens, livres, revues… Des expositions temporaires et des animations sont proposées à l’année (atelier d’écriture, calcul mental, épreuves du certificat d’études, expositions photos, conférences… Visite libre de l’écomusée, de salle de classe reconstituée, des commerces, des outils et objets de la viticulture Quiz « La vigne et vin »

Écomusée de la vie d'autrefois, Puisserguier, Hérault



