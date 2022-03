Visite Libre Eburomagus,musée archéologique Bram Catégories d’évènement: Aude

Bram

Visite Libre

Eburomagus, musée archéologique, le samedi 14 mai à 19:00

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ Découverte archéologique, des traces des hommes de la Préhistoire aux villages circulaires du Moyen-âge, en passant par l’espace rural et les villae de la période romaine. Eburomagus,musée archéologique 2 avenue du Razès, 11150 Bram Bram Aude

