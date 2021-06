Criel-sur-Mer Parc et vergers "Les prés" Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Visite libre d’une villa 1900 et son jardin paysager Parc et vergers « Les prés » Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

Visite libre d’une villa 1900 et son jardin paysager Parc et vergers « Les prés », 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Criel-sur-Mer. Visite libre d’une villa 1900 et son jardin paysager

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc et vergers « Les prés » 3€50, 2€ (12-18 ans), gratuit <12 ans. Promenade dans les prés plantés de pommiers à cidre jouxtant des bâtiments protégés 1900. Une partie sauvage bordée par la rivière mène aux sous bois. Un passage au potager suranné clôture la visite. Parc et vergers "Les prés" 35-37 rue Chantereine, 76910 Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc et vergers "Les prés" Adresse 35-37 rue Chantereine, 76910 Criel-sur-Mer Ville Criel-sur-Mer lieuville Parc et vergers "Les prés" Criel-sur-Mer