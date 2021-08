Joinville Tour du Quai des Peceaux Haute-Marne, Joinville Visite libre d’une tour médiévale exceptionnellement ouverte ! Tour du Quai des Peceaux Joinville Catégories d’évènement: Haute-Marne

### Remontez le temps et pénétrez dans le Joinville médiéval qu’a connu le célèbre Jean de Joinville ! Visible depuis le quai des Peceaux, cette tour du XIIIe siècle est le vestige le mieux conservé de l’enceinte fortifiée qui ceinturait la ville de Joinville au Moyen Âge. Située dans une propriété privée, elle est ouverte à la visite pour la première fois ! Entrée libre depuis le n°2-4 rue de la Fontaine. Panneaux explicatifs à l’intérieur.

Gratuit. Entrée libre.

