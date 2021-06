Le Havre Abbaye de Graville Le Havre, Seine-Maritime Visite libre d’une partie de l’abbaye à l’abbaye de Graville Abbaye de Graville Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

A quelques minutes du centre-ville et de son agitation, l’Abbaye de Graville offre une parenthèse très appréciée des visiteurs. Son abbatiale et ses bâtiments protégés au titre des Monuments historiques (Xe-XVIIIe siècle), son musée, ses jardins en terrasses, son cimetière romantique (…) en font l’un des incontournables du paysage havrais. Typique de l’art roman normand, la nef s’ouvre sur le chœur reconstruit à l’époque gothique. Parmi les collections permanentes du musée, citons la statuaire qui comprend des pièces remarquables ; les éléments de retables en pierre, albâtre ou bois rendant compte d’un grand savoir-faire des XVIe et XVIIe siècles ; la collection de maquettes de maisons (XIXe – XXe siècles) qui, quant à elle, étonne petits et grands. Des expositions temporaires complètent ces propositions.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:45:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:45:00 2021-09-19T18:00:00

