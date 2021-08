Crest La Barbeyère Crest, Drôme Visite libre d’une maison de maître, dite la Barbeyère bâtie au XVIe siècle et de son parc La Barbeyère Crest Catégories d’évènement: Crest

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Barbeyère Ouverture du parc d’une demeure bourgeoise ancienne ayant été habitée par le célèbre pasteur Eugène ARNAUD (1826-1905), avec des installations contemporaines d’artistes locaux de land art. La Barbeyère 24 chemin des acacias 26400 Crest Crest Drôme

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T17:00:00

