Visite libre d’une ferme laitière biologique La ferme des Cara-Meuh ! Vains, lundi 3 juin 2024.

Visite libre d’une ferme laitière biologique Visitez librement la ferme des Cara-Meuh ! grâce à un parcours pédagogique. 3 – 9 juin La ferme des Cara-Meuh !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-03T09:00:00+02:00 – 2024-06-03T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T09:00:00+02:00 – 2024-06-09T19:00:00+02:00

Grâce à un parcours pédagogique, visitez librement la ferme des Cara-meuh ! Un écosystème productif dans le respect de la terre et de la biodiversité.

Suivez les pas au sol et les panneaux pédagogiques et découvrez :

– l’histoire de la ferme des Cara-Meuh !

– le fonctionnement de la ferme laitière biologique ;

– les animaux : vaches laitières, veaux, cochons de Bayeux ;

– les ruches ;

– le poulailler mobile, appelé le « Cara-Poule ! » ;

– le projet de reboisement et l’importance de l’arbre en agriculture.

Des quiz et des jeux présents le long du parcours vous permettront de faire une visite ludique.

La ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard 50300 Vains Vains 50300 Manche Normandie

La ferme des Cara-Meuh !