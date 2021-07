Charleville-Mézières Église Protestante Unie Ardennes, Charleville-Mézières Visite libre d’un temple protestant Église Protestante Unie Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Protestante Unie Gratuit. Entrée libre.

Le Temple de Charleville inauguré en 1882, est construit sur les plans de l’architecte Eugène Bourquin. Le conseil presbytéral de l’Église protestante unie vous invite à découvrir cet édifice méconnu. Église Protestante Unie 23 avenue de Gaulle, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

