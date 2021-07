Visite libre d’un Jardin remarquable privé Jardin des Oules, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Victor-des-Oules.

Visite libre d’un Jardin remarquable privé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin des Oules

Jardin romantique privé de 1,9 hectare créé au XIXe siècle, restauré par Emmanuel de Sauveboeuf et enrichi d’un labyrinthe planté d’oliviers pyramidaux, d’un théâtre de verdure créé par Fréderic Sichet et de grottes et bassin restaurés. Arbres rares et anciens, essences variées aux floraisons echelonnées. Sculptures monumentales en terre cuite. Visite libre ou accompagnée. Ouvert tous les jours juillet, et août de 15h00 à 18h30. 5€ pour les adultes et 3,50€ pour les enfants à partir de 10 ans. Lors des Journées du européennnes du patrimoine 3,50€ pour les adultes et gratuit pour les enfants. Salon de thé à l’ombre des grands arbres, librairie de livres d’occasion sur les jardins, accès partiel aux personnes à mobilité réduite. **Label Jardin Remarquable.** [[https://youtu.be/HCqWOkgbQtc](https://youtu.be/HCqWOkgbQtc)](https://youtu.be/HCqWOkgbQtc) Jardin des Oules – 30700 Saint-Victor-des-Oules – 0664475575 – [[contact@lejardindesoules.com](mailto:contact@lejardindesoules.com)](mailto:contact@lejardindesoules.com)

3,50€ adultes, gratuit -15 ans, masque obligatoire, distanciation obligatoire, golfette pour personnes à mobilité réduite

Jardin privé romantique paysager, avec un théâtre de verdure, un labyrinthe planté d’oliviers pyramidaux, un parcours hydraulique, 2 grottes, un bassin et 15 sculptures monumentales en terre cuite.

Jardin des Oules 30700 Saint-Victor-des-Oules Saint-Victor-des-Oules Gard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T18:30:00