Visite libre d’un jardin pépinière spécialisé en plantes vivaces Les jardins des hurlevents Le Vernet Catégories d’évènement: Allier

Le Vernet

Visite libre d’un jardin pépinière spécialisé en plantes vivaces Les jardins des hurlevents, 3 juin 2022, Le Vernet. Visite libre d’un jardin pépinière spécialisé en plantes vivaces

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les jardins des hurlevents

Visite libre avec présence de la propriétaire Virginie Clavel. Visite guidée en groupe sur RDV uniquement.

1€ l’entrée par personne déduit de tout achat

Découverte d’un jardin-pépinière de 700 variétés de plantes vivaces Les jardins des hurlevents Rue louis neillot 03200 Le vernet, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Le Vernet Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Le Vernet Autres Lieu Les jardins des hurlevents Adresse Rue louis neillot 03200 Le vernet, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Le Vernet lieuville Les jardins des hurlevents Le Vernet Departement Allier

Les jardins des hurlevents Le Vernet Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vernet/

Visite libre d’un jardin pépinière spécialisé en plantes vivaces Les jardins des hurlevents 2022-06-03 was last modified: by Visite libre d’un jardin pépinière spécialisé en plantes vivaces Les jardins des hurlevents Les jardins des hurlevents 3 juin 2022 Le Vernet Les jardins des hurlevents Le Vernet

Le Vernet Allier