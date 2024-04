Visite libre d’un jardin en évolution L’Atelier des Jardins Saint-Clar-de-Rivière, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Circuit libre et documenté pour se rendre compte de l’évolution du jardin dans le temps. Jardin créé depuis une douzaine d’années. Collection de bambous géants et d’Acer palmatum. Arbres endémiques et rustiques.

Un historique et un plan shématisé du jardin sont fournis au visiteur. Au pied des arbres, des petits panneaux indiquent leurs noms scientifique et vernaculaire ainsi que la date de plantation.

L'Atelier des Jardins 2 chemin de Pré Saint-Jean, 31600, Saint-Clar-de-Rivière Saint-Clar-de-Rivière 31600 Haute-Garonne Occitanie Création depuis une dizaine d'années. Collection de bambous géants, d'Acer palmatum et d'arbres anciens. Bassins carpes Kois. Jardin ressource pour créations artistique – Papier artisanal, empreintes et gravures végétales. Cyanotypie.

Coordonnées GPS : 43.49148541485434, 1.2213554774940218 Parking

