Visite libre d’un jardin d’artistes L’atelier à 4 mains Croth, samedi 1 juin 2024.

Visite libre d’un jardin d’artistes Notre jardin est ouvert exceptionnellement pour RDV aux jardins. 1 et 2 juin L’atelier à 4 mains

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Notre jardin est ouvert exceptionnellement pour RDV aux jardins.

C’est l’occasion d’y découvrir des créations artistiques

dans un environnement de plantes vivaces.

Les 5 sens y sont sollicités.

Vous pourrez sentir, écouter, voir, toucher et goûter pendant votre visite.

L’atelier à 4 mains 40 route de Bois le Roy, 27530 Croth Croth 27530 Eure Normandie Jardin d’environ 1000 m² en 2 parties autour d’une longère.

Créé en 2001 et cultivé depuis sans aucun pesticide.

Plantes vivaces résistantes à la sécheresse, aménagements propices à l’accueil de la Biodiversité.

Notre jardin est un jardin pour le plaisir. Il abrite, depuis l’an dernier, une petite galerie d’art.

Vous y trouverez aussi conseils et documentation autour des pratiques du Jardinage au Naturel. Stationnement possible dans la rue

©Chabot Alain