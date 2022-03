Visite libre d’un jardin à l’anglaise Jardin La Grenouillère Sacey Catégories d’évènement: Manche

Sacey

Visite libre d’un jardin à l’anglaise Jardin La Grenouillère, 4 juin 2022, Sacey. Visite libre d’un jardin à l’anglaise

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin La Grenouillère

Une fois franchi l’entrée, vous ne saurez plus où poser les yeux, parmi toutes ces vivaces, ces arbustes et autres décorations qui entourent cette magnifique végétation. Mon jardin à l’anglaise de 6 000 m² est conçu pour flâner tranquillement en passant par le potager, le verger, ” Cuicuiville ” qui offre gîte et couvert aux oiseaux (Refuge L.P.O.) et la mare où chantent les grenouilles vertes. J’ai commencé mon jardin en 2002, maintenant il est naturel et j’aimerais y partager mes connaissances. Jardin à l’anglaise conçu pour flâner en passant par le potager, le verger (Refuge L.P.O.). Jardin La Grenouillère 50170 Sacey Sacey Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sacey Autres Lieu Jardin La Grenouillère Adresse 50170 Sacey Ville Sacey lieuville Jardin La Grenouillère Sacey Departement Manche

Jardin La Grenouillère Sacey Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sacey/

Visite libre d’un jardin à l’anglaise Jardin La Grenouillère 2022-06-04 was last modified: by Visite libre d’un jardin à l’anglaise Jardin La Grenouillère Jardin La Grenouillère 4 juin 2022 Jardin La Grenouillère Sacey Sacey

Sacey Manche