### Découvrez, grâce à une visite partielle, l’hôtel Leberthon et une exposition retraçant l’histoire du Crédit municipal. Construit pour le premier président du Parlement de Bordeaux, cet ensemble architectural harmonieux fut inconstestablement l’une des demeures les plus majestueuses de Bordeaux au XVIIIe siècle. Il abrite depuis 1801 les activités du Crédit municipal de Bordeaux. [[https://creditmunicipal-bordeaux.fr](https://creditmunicipal-bordeaux.fr)](https://creditmunicipal-bordeaux.fr)

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

