Gratuit. Entrée libre.

Ancien domaine de 4 hectares d’Auguste Rolland (1797-1859), artiste-peintre et architecte. Le parc est riche notamment de plusieurs hêtres fous, symboles arboricoles de la commune. Ancien domaine d’Auguste Rolland 1 rue Auguste Rolland, 57580 Remilly Rémilly Moselle

