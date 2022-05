Visite libre d’un atelier de poterie Betschdorf Betschdorf Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Betschdorf

Visite libre d’un atelier de poterie Betschdorf, 8 juillet 2022, Betschdorf. Visite libre d’un atelier de poterie Betschdorf

2022-07-08 – 2022-07-14

Betschdorf Bas-Rhin Betschdorf Atelier artisanal et familial, la poterie Fortuné Schmitter produit le véritable grès au sel d’Alsace depuis 7 générations. Du tour au décor, jusqu’à la cuisson, les poteries, utilitaires et décoratives, sont entièrement réalisées dans leur atelier à Betschdorf. Ayant à cœur de faire découvrir ce savoir-faire particulier, la poterie vous invite à pousser les portes de leur atelier ! Atelier artisanal et familial, la poterie Fortuné Schmitter produit le véritable grès au sel d’Alsace depuis 7 générations dans le village de Betschdorf. Ayant à cœur de faire découvrir ce savoir-faire particulier, la poterie vous invite à pousser les portes de leur atelier ! +33 3 88 54 42 74 Atelier artisanal et familial, la poterie Fortuné Schmitter produit le véritable grès au sel d’Alsace depuis 7 générations. Du tour au décor, jusqu’à la cuisson, les poteries, utilitaires et décoratives, sont entièrement réalisées dans leur atelier à Betschdorf. Ayant à cœur de faire découvrir ce savoir-faire particulier, la poterie vous invite à pousser les portes de leur atelier ! Betschdorf

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Betschdorf Autres Lieu Betschdorf Adresse Ville Betschdorf lieuville Betschdorf Departement Bas-Rhin

Betschdorf Betschdorf Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/betschdorf/

Visite libre d’un atelier de poterie Betschdorf 2022-07-08 was last modified: by Visite libre d’un atelier de poterie Betschdorf Betschdorf 8 juillet 2022 Bas-Rhin Betschdorf

Betschdorf Bas-Rhin