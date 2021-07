Saint-Montan Saint Montan - Village restauré Ardèche, Saint-Montan Visite libre du village médiéval et des maisons restaurées Saint Montan – Village restauré Saint-Montan Catégories d’évènement: Ardèche

– Ces journées portes ouvertes permettront de visiter une dizaine de maisons restaurées exceptionnellement ouvertes au public. – Ces maisons contiennent des expositions d’outils anciens, de cartes postales, de blasons et aussi de l’historique de la restauration du village. – Les bénévoles de l’association des amis de Saint-Montan pourront vous fournir toutes explications utiles sur l’historique de ces maisons.

Entrée libre (pour les batiments pouvant accueillir plus de 50 personnes, restrictions liées aux pass sanitaire à prévoir)

Journées portes ouvertes afin de visiter les maisons restaurées du village de Saint-Montan
Saint Montan – Village restauré
Place du Poussiac 07220 Saint Montan
Saint-Montan
Ardèche

